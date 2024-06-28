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Андрей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
534-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.02.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
06.02.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 171
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Николай Павлов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Анастасия Иванова, крестьянская вдова (д. Авдотьино (2), Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гришин Иван Иванов, крестьянин (д. Михайловское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Малинин Лаврентий Иванов, почетный гражданин
Свидетель невесты №2 - Григорий Петров, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Сергей Григорьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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