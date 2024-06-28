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Дорофеев Дмитрий Федоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дорофеев Дмитрий Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
518-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.02.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сельцы, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
06.02.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 158
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Ивушкин Петр Васильев, крестьянский (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Стефанова, крестьянская дочь девица (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Николаев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дорофеев Дмитрий Федоров, крестьянин (д. Сельцы, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Стефанов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
вероятно, в статусе жениха пропущено слово «сын»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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