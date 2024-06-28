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Поликарп Яковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Поликарп Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
496-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.07.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Дмитровка, Вяземский у., Смоленская губ.
Дата брака
29.07.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 169
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Башкин Козма Григорьев, старший унтер офицер Кадров Государственного ополчения (д. Маслово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мариан Екатерина Матвеева, дочь умершего унтер офицера 68 Лейб-пехотного Бородинского Его Величества полка девица / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Якунин Герасим Яковлев, крестьянин (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Поликарпов Михаил Афанасьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корелин Сергей Петров, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Поликарп Яковлев, крестьянин (д. Дмитровка, Вяземский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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