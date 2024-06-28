Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Яковлев

Михаил Яковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
484-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
07.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 165
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Рожков Иоаким Евтихиев, отставной Ефрейтор 2 пехотного Софийского полка (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ксения Алексеева, крестьянская девица (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Василий Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Данилин Николай Гаврилов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Яковлев, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Петров, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close