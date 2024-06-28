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Нарциссов Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Нарциссов Николай Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
478-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.06.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
штабс капитан
Дата брака
12.06.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 184
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Шабалин Димитрий Тарасов, запасной нестроевой младшего разряда служитель (д. Качкашура, Поломская вол., Глазовский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шигина Екатерина Михайлова, Вологодской губернии и уезда, Борисовской волости, деревни Митиной крестьянская девица (д. Митино, Борисовская вол., Вологодский у., Вологодская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ковальский Владимир Александров, старший унтер офицер Кадровой Команды
Свидетель жениха №2 - Тимофей Постнов, Старший Писарь Мож. Воинского Начальника
Свидетель жениха №3 - А. Владимиров, младший унтер офицер Команды Управления Мож. У. В. Нач.
Свидетель невесты №1 - Тихон Максимов, отставной унтер офицер
Свидетель невесты №2 - Нарциссов Николай Иванов, штабс капитан
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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