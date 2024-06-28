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Пугачев Василий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачев Василий Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
477-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.06.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.06.1891
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 184
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Пугачев Василий Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталия Алексеева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пугачев Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Сергей Васильев, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Исаев Стефан Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николаев Герасим Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Пугачев Семен Сергеев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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