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Базанов Алексей Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Базанов Алексей Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
469-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.11.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.11.1893
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 168
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Базанов Алексей Алексеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мурашева Татиана Васильева, крестьянская дочь девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пугачев Иван Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Волков Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Волков Егор Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мурашев Иван Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мурашев Андрей Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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