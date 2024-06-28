Исаев Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Василий Алексеев

Исаев Василий Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаев Василий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
468-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.11.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.11.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 167
Полная запись МК
Счёт браков: 29
Жених - Исаев Георгий Матвеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Александрова, крестьянская дочь (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Исаев Стефан Иванов, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Исаев Алексей Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Толкунов Василий Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Коньков Николай Александров, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Исаев Василий Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close