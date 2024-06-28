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Марфа Тимофеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Марфа Тимофеева
Тип записи
о браке
Номер записи
459-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
25.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Макарово (??), Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
25.07.1893
Возраст (лет)
19
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 165
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Мочалин Григорий Михайлов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Марфа Тимофеева, крестьянская девица (д. Макарово (??), Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Захаров Феодор Иванов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кулагин Василий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Мочалин Егор Михайлов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нефедов Петр Никитин, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Егоров, крестьянин (д. Макарово (??), Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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