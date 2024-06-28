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Русаков Иоаким Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русаков Иоаким Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
458-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.05.1893
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 164
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Русаков Иоаким Матвеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Константинова, крестьянская девица (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Русаков Аким Васильев, запасной ротный фельдшер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Русаков Василий Васильев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Самбуров Иван Андреев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Крашенинников Сергей Никаноров, крестьянин (д. Михайловская, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Казаков Дмитрий Дмитриев, крестьянин (д. Незамаево, Дунинская вол., Медынский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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