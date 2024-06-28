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Филатов Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филатов Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
457-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
03.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 164
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Байков Василий Павлов, почталион Можайской почтово-телеграфной Конторы / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Конюкова Ксиония Семенова, крестьянская девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Трозанов Михаил Феодоров, чиновник Можайской почтово-телеграфной Конторы
Свидетель жениха №2 - Байков Андрей Павлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Большов Иван Васильев, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Конюков Андрей Иванов, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филатов Иван Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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