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Саморядов Николай Акимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Саморядов Николай Акимов
Тип записи
о браке
Номер записи
424-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.09.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
06.09.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 135
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Громыко Михаил Ермолаев, запасной канонир 1й Батареи 39 Артиллерийской бригады / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Припускова Дария Иванова, мещанская дочь (г. Верея, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Саморядов Николай Акимов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никифоров Михаил Титович, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Рябиков Дмитрий Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тютин Сергей Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рябиков Дмитрий Михайлов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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