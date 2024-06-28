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Барсова Евдокия Порфириева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Барсова Евдокия Порфириева
Тип записи
о браке
Номер записи
416-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с-цо Отрадино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
24.04.1895
Возраст (лет)
18
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 132
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Пушков Иван Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Барсова Евдокия Порфириева, крестьянская девица (с-цо Отрадино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пушков Дмитрий Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мурашев Семен Михайлов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Барсов Илья Порфириев, крестьянин (с-цо Отрадино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Коновалов Иван Егоров, крестьянин (д. Опарино, )
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