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Надежда Адрианова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надежда Адрианова
Тип записи
о браке
Номер записи
415-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Московского Воспитательного Дома питомка № 10299=1876 года
Дата брака
21.04.1895
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 132
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Спиридонов Стефан Иванов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Надежда Адрианова, Московского Воспитательного Дома питомка № 10299=1876 года / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горелов Стефан Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Колганов Андрей Семенов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ярославцев Савватий Исаев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лукахин Феодор Иванов, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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