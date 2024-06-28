Надежда Адрианова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Надежда Адрианова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 415-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 21.04.1895
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- Московского Воспитательного Дома питомка № 10299=1876 года
- Дата брака
- 21.04.1895
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 132
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Спиридонов Стефан Иванов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Надежда Адрианова, Московского Воспитательного Дома питомка № 10299=1876 года / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горелов Стефан Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Колганов Андрей Семенов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ярославцев Савватий Исаев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лукахин Феодор Иванов, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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