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Галузин Василий Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Галузин Василий Александров
Тип записи
о браке
Номер записи
412-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 131
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Покатайкин Филипп Петров, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Майоркина Анастасия Константинова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Николай Семенов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Сергеев, крестьянин (д. Маслово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сидякин Михаил Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Галузин Василий Александров, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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