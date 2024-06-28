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Тихонов Егор Савельев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Тихонов Егор Савельев
Тип записи
о браке
Номер записи
397-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.04.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
23.04.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 193
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Синицын Иван Семенов, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Летаева Надежда Антонова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Марков Николай Петров, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тихонов Егор Савельев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Серов Иван Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Ильин, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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