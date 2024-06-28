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Богомолов Аким Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Аким Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
396-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.02.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.02.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 193
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Богомолов Андрей Гавриилов, из крестьян запасной фейрверкер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Семенова, крестьянская девица (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Богомолов Макарий Гавриилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Богомолов Аким Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Красильников Григорий Никаноров, крестьянин (д. Михайловская, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Герасимов Иван Константинов, крестьянин (д. Михайловское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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