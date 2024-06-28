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Анастасия Климентова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анастасия Климентова
Тип записи
о браке
Номер записи
388-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
воспитанница Московского Воспитательного Дома
Нас. пункт приписки
д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
27.01.1897
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 191
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Зуев Петр Васильев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Климентова, воспитанница Московского Воспитательного Дома (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Крупенин Алексей Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гудайкин Павел Савельев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Родионов, крестьянин (д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Блохинов Григорий Яковлев, крестьянин (д. Моденово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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