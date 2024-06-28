Чижикова Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижикова Параскева Васильева

Чижикова Параскева Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чижикова Параскева Васильева
Тип записи
о браке
Номер записи
371-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.09.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
23.09.1898
Возраст (лет)
20
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 186
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Голуб Стефан Павлов, крестьянин (мст. Смолевичи, Смолевичская вол., Борисовский у., Минская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чижикова Параскева Васильева, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Казарин Петр Иванов, крестьянин (д. Залужье, Новогрудский у., Минская губ.)
Свидетель жениха №2 - Багров Павел Иванов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чижиков Семен Егоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Багров Павел Иванов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close