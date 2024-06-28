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Ситнов Стефан Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ситнов Стефан Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
362-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.01.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.01.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 183
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Шувалов Георгий Иванов, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евтихеева Анастасия Васильева, крестьянская дочь девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Шувалов Петр Иванов, из крестьян запасной рядовой (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Косарев Денис Феодоров, крестьянин (д. Чебуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ситнов Стефан Михайлов, крестьянин (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Булыхов Иван Артемьев, крестьянин (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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