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Юдин Егор Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Юдин Егор Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
352-б
Роль персоны
Жених
Дата события
07.06.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
07.06.1899
Возраст (лет)
42
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 199
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Юдин Егор Андреев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Елена Александрова, крестьянская вдова (с. Никольское Кляпово, Шараповская вол., Звенигородский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Синицын Иван Семенов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Юдин Иван Андреев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гутин Иван Иванов, крестьянин (с. Никольское, Шараповская вол., Звенигородский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гутин Федор Иванов, крестьянин (с. Никольское, Шараповская вол., Звенигородский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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