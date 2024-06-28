Васильев Николай Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Васильев Николай Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 340-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 10.01.1899
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- Захарьино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.
- Дата брака
- 10.01.1899
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 196
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Мальцев Павел Кондратьев, из можайских мещан запасной бомбардир (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гордеева Александра Феодорова, вдова запасного рядового (с. Селец, Рязанский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Васильев Николай Васильев, крестьянин ( Захарьино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Белов Семен Иванов, крестьянин (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Близнецов Севастьян Аверкиев, крестьянин (с. Погорелово, Корытовская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Колекин Александр Иванов, крестьянин (д. Леоново, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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