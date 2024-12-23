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Пелагея Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Григорьева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3337-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.09.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.10.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Пелагея Григорьева
Отец - Григорий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Евфросиния Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская девица
Воспр. - Михаил Петров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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