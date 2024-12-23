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Василий Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3300-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.07.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Иоанн Васильев
Отец - Василий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Анна Матвеева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Андреева, девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Александра Андреева, девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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