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Александра Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3296-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.07.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
солдатка вдова
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.07.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Анна Антонова
Отец - Антон Михайлов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анастасия Андреева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Егорова, солдатка вдова (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Савухин Иван Николаев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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