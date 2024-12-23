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Надежда Авксентиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надежда Авксентиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3281-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.05.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
21.05.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Константин Петров
Отец - Петр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Надежда Авксентиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Архиппова, крестьянская жена (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодосия Александрова, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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