Михаил Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Сергеев

Михаил Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3275-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.04.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.04.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Пелагея Михайлова
Отец - Михаил Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ксения Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Васиильева, крестьянская девица
Воспр. - Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.