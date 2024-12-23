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Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3274-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.04.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.04.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Николай Андреев
Отец - Андрей Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Татиана Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Ильина, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Стефанов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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