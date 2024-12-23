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Пелагея Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3261-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.03.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.03.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Гавриил Яковлев
Отец - Яков Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пелагея Николаева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Николаева, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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