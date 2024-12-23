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Екатерина Дмитриева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Дмитриева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3230-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.11.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
18.11.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Варвара Андреева
Отец - Баринов Андрей Николаев, ныне умерший отставной унтер офицер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Ирина Александрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринов Иван Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Дмитриева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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