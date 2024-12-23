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Пугачев Александр Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачев Александр Семенов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3229-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.11.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.11.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Пугачев Александр Семенов
Отец - Пугачев Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Евдокия Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Семенова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодор Васильев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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