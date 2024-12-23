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Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3219-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.10.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.10.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Параскева Семенова
Отец - Богомолов Семен Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Татиана Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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