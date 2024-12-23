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Орлов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Орлов Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3216-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.09.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.09.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Чижиков Михаил Семенов
Отец - Чижиков Семен Алексеев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чижикова Пелагея Константинова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Орлов Василий Иванов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Васильева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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