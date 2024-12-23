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Лысенкова Александра Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лысенкова Александра Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3214-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.09.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.09.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Лысенков Сергий Егоров
Отец - Лысенков Егор Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Лысенкова Александра Михайлова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Агафия Филиппова, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Илья Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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