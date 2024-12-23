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Анастасия Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анастасия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3213-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.09.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
солдатская жена
Дата крещения
17.09.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Вера Егорова
Отец - Рожков Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ирина Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Васильева, солдатская жена
Воспр. - Рожков Андрей Иванов, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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