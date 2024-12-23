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Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3210-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.09.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
08.09.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Фигурин Иоаким Егоров
Отец - Фигурин Егор Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Фигурина Варвара Иванова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Иванова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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