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Феодор Мартинов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Феодор Мартинов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3208-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.09.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
03.09.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Анна Феодорова
Отец - Феодор Мартинов, запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Васса Филиппова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ксения Иванова, крестьянская девица
Воспр. - Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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