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Параскева Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3206-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.08.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
27.08.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Жуков Александр Александров
Отец - Жуков Александр Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Жукова Татиана Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Стефанов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Александрова, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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