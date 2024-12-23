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Андрей Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3194-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.08.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Мочалин Матфей Егоров
Отец - Мочалин Егор Михайлов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мочалина Александра Феодорова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Феодоров, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Михайлова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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