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Стрюцкая Ирина Игнатиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Стрюцкая Ирина Игнатиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3189-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.07.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.07.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Стрюцкий Илия Иванов
Отец - Стрюцкий Иван Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Стрюцкая Ирина Игнатиева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Васильева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Казанов Василий Павлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
также упоминается под фамилией Стрюцков
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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