Елизавета Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Феодорова

Елизавета Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елизавета Феодорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3173-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Елизавета Феодорова
Отец - Блинов Феодор Степанов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Блинова Анастасия Симеонова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Феодоров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Михайлова, крестьянская жена
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.