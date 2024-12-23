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Пушков Александр Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушков Александр Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3169-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Пушков Иоанн Александров
Отец - Пушков Александр Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пушкова Пелагея Алексеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Алексеева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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