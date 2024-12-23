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Кузин Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузин Николай Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3168-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
отбывающий воинскую повинность крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
13.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Кузин Георгий Николаев
Отец - Кузин Николай Иванов, отбывающий воинскую повинность крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кузина Анастасия Васильева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Иванова, крестьянская вдова (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Николай Гаврилов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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