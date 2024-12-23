Ковтунов Василий Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Ковтунов Василий Васильев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3163-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 04.04.1889
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата крещения
- 05.04.1889
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 121
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Ковтунов Василий Васильев
Отец - Ковтунов Василий Стефанов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Ковтунова Александра Иванова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Брызгова Мария Иванова, рузская мещанская девица (г. Руза, Московская губ.)
Воспр. - Маргорин Гавриил Семенов, можайский купец (г. Можайск, Московская губ.)
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