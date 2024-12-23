Петр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Андреев

Петр Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3161-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.03.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
31.03.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мария Дмитриева
Отец - Дмитрий Егоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анна Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Ильина, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Андреев, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.