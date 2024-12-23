Мария Петрова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Мария Петрова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3153-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 03.02.1889
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата крещения
- 05.02.1889
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 119
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Мария Петрова
Отец - Померанцев Петр Феодоров, приходский города Можайск Слободо-Ильинской церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Воздвиженская Елена Петрова, дочь дьякона девица (с. Новощапово, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Савватий, Можайского Лужецкого монастыря иеромонах (г. Можайск, Московская губ.)
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