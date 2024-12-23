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Ксения Сергеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ксения Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3124-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
09.10.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Параскева Григорьева
Отец - Куликов Григорий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Куликова Евфрсония Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ксения Сергеева, крестьянская девица
Воспр. - Матвей Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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