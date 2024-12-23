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Василий Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3110-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.09.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной унтер офицер
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
20.09.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Пелагея Егорова
Отец - Егор Андреев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Агрипина Савельева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Андреев, запасной унтер офицер (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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