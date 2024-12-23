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Чуракова Марфа Гавриилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чуракова Марфа Гавриилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3085-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.07.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
31.07.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 147
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Богомолов Василий Матфеев
Отец - Богомолов Матфей Семенов, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Матрона Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Волков Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чуракова Марфа Гавриилова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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