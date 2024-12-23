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Майоркина Мария Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Майоркина Мария Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3063-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.05.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Елена Константинова
Отец - Майоркин Константин Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Майоркина Мария Александрова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Александрова, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Александра и Елена близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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